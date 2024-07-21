На Росії зупинилися блоки двох АЕС, мешканці сидять без світла і скаржаться Путіну (відео)

На Росії зупинилися блоки двох АЕС – Ростовської і Курської. Z-блогери заявляють, що це сталося внаслідок обстрілів з боку України. Краснодарський край сидить без світла у пекельну спеку. Мешканці влаштовують акції протесту і скаржаться Путіну. Зокрема на те, що, поки вони без електроенергії, розважальні заклади працюють. Але скарги і протести не допомагають.

«Новини України-НСН» розповідають, що відомо про цей треш на Росії, яка мріяла занурити Україну у темряву, але опинилася там сама.

За даними телеграм-каналів окупантів Краснодарський край вже котрий день сидить без світла. Зокрема, про це пише одіозний окупант з позивним Тринадцятий.

Він каже, що така ситуація склалася після удару українських дронів по розподільній підстанції та виходу енергоблоку Ростовської АЕС в аварійний режим, з якого його можна буде вивести лише через кілька днів через технологічні особливості реактора.

Точно не впевнений, але щось на кшталт ‘йодна яма’ після аварійного глушіння реактора, – каже Тринадцятий

Також він пише, що напередодні удару по підстанціям в Ростовській області вдарили по аналогічних підстанціях у Курській області, через що, можливо, зупинився 1 з 2 реакторів Курської АЕС.

На вчорашній день дефіцит електроенергії на півдні Росії становив 1,5 гігавата (1 блок Ростовської АЕС 1 гігаватт).

Тринадцятий скиглить, що влада не захистила енергетику від ударів.

Відповідно, ніхто з чиновників чи з Міністерства оборони навіть не перейнявся прорахунком такого сценарію (і, звичайно ж, супротивник ударив саме туди, де тонко). Для запобігання такому достатньо створити мобільні групи на вантажівках із зенітними знаряддями рівня ЗУ-23, обладнаними тепловізорами. Навчити розрахунки можна зі складу ‘Росгвардії’. Маршрути польотів дронів однакові, місця для маневрів вони практично не мають. Я вже мовчу про ‘Шилки’ і ‘Тунгуські’, якими давно настав час прикрити стратегічні об’єкти. Від дронів перерахованого просто за очі. Але рівень роздовбання у нас вражає, – пише загарбник

Росіяни сидять без світла і скаржаться Путіну

Зазначимо, що мешканці Краснодарського краю теж скиглять і вимагають повернути їм світло та воду, яка теж зникла через проблеми з електроенергією.

Вчора вони влаштували акції протесту. Кричали, що у таку спеку сидять без кондиціонерів і не можуть приготувати їжу своїм дітям. Вимагали від посадовців привезти їм гаряче харчування.

А також росіяни записали відеозвернення до Путіна.

Але все це не допомогло їм. Сьогодні ситуація тільки погіршилася.

Майже 100 підстанцій відключено станом на 21 липня у Краснодарі, за даними Тринадцятого.

Аварії сталися у Карасунському та Прикубанському округах.

Тринадцятий закликає співгромадян готуватися до гіршого, адже йде війна. І це той рідкий випадок, коли ми з ним погоджуємося.

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