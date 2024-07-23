Безпілотники атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї – виникла пожежа

Безпілотники атакували порт «Кавказ» у Краснодарському краї на Росії. Виникла пожежа, повідомляють про жертви.

Атаку підтвердили офіційно, передають «Новини України – НСН».

Безпілотники атакували поромне судно у порту «Кавказ» — є загиблий та постраждалі серед членів екіпажу та співробітників порту. Про це повідомляє губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Місцеві пишуть у пабліках про атаку і її наслідки.

Безпілотники атакували порт «Кавказ» не вперше

Нагадаємо, порт «Кавказ» вже ставав ціллю безпілотників. Зокрема, це було наприкінці траня цього року. Тоді на території порту виникла масштабна пожежа – горіла нафтобаза, з якої надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

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