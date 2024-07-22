Росію масовано атакували дрони: пожежі на військовому аеродромі і НПЗ (відео)

Росію масовано атакували дрони цієї ночі. Міноборони РФ відзвітувало про 75 нібито збитих БпЛА. Про кількість не збитих інформації не надавало. Але вже очевидно, що на росії знову збивали дрони аеродромами та нафтопереробними заводами.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на Росію на цей момент.

Росію масовано атакували дрони, і це вже рутина

Міноборони РФ заявило про нібито збиття 75 БпЛА:

47 – над Ростовською областю;

17 – над акваторією Чорного та Азовських морів;

8 – над Краснодарським краєм;

по одному – над Смоленською та Воронезькою областями.

Російський опозиційний блогер Анатолій Несміян прокоментував кількість безпілотників, якими атакували РФ.

Звертає на себе увагу дедалі більша кількість дронів – всього за ніч російське міноборони прозвітувало про 75 збитих безпілотників. Всього-то рік з невеликим тому одиничний дрон по російській території був подією, яку обговорювали і робили різні далекі висновки. Сьогодні це нудьга та рутина, – написав він

Війна все більше переноситься на територію Росії, і росіяни до неї звикають.

Куди влучили дрони на Росії

Вночі були атаковані НПЗ у Морозовську (Ростовська область) та Туапсе.

У Туапсе виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Попередньо, внаслідок атаки спалахнула територія НПЗ. В оперштабі регіону стверджують, що через падіння уламків БПЛА виникла пожежа на НПЗ у Туапсе на площі 50 кв. метрів’.

Ось так дрони атакували НПЗ у Туапсе: відео

Також БПЛА вдарили по військовому летовищу в Морозвоську Ростовської області. Там почалася пожежа, але інших подробиць на даний момент немає. Повідомляють про сильний дим над військовим аеродромом.

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