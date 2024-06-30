БПЛА знову масовано атакували Росію: вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату

Безпілотники знову масовано атакували Росію. Зокрема вдарили по Новолипецькому металургійному комбінату.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передають «Новини України – НСН».

БПЛА знову масовано атакували Росію

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі знищили 36 дронів у шести областях РФ. Про це йдеться у дописі російського відомства вранці 30 червня.

Черговими засобами ППО знищено п’ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської та по два БПЛА над територіями Орловської та Білгородської областей, – вказано у повідомленні

Але нищили українські дрони, як завжди, – промисловими об’єктами тощо.

Атака по Новолипецькому металургійному комбінату

Безпілотники влаштували масовану атаку на Новолипецький металургійний комбінат.

За даними російського видання «База», атака на завод розпочалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Усього за цей час на території комбінату впали та вибухнули 7 БПЛА.

За попередніми даними, один із безпілотників, що впали, пошкодив установку поділу кисню. Ще чотири дрони намагалися атакувати будівлю кисневої станції. Один із безпілотників також пошкодив гараж. Гараж спалахнув. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також фрагмент збитого безпілотника пошкодив дах будинку та сараю. Ніхто не постраждав.

Бєлгородщина у вогні

Вночі губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав у своєму телеграмі, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні.

У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється – написав Гладков

Крім того, як стало відомо вже вранці:

У Білгороді безпілотник скинув вибуховий пристрій на паркування. Ушкодження отримала 1 квартира в МКД, будівлі 2 суб’єктів господарювання та 9 транспортних засобів.

У Білгородському районі зазнали ворожих атак селище Розумне, села Ближнє, Варварівка, Журавлівка, Червоний Хутір і Нечаївка. Всього за минулу добу випущено 18 боєприпасів у ході 4 обстрілів та 2 безпілотники. Пошкодження зафіксовано у 18 приватних домоволодіннях, 4 автомобілях та 4 надвірних спорудах.

У Борисівському районі по селах Богун-Городок та Грузьке, а також хутору Козаче-Рудченське випущено 5 БПЛА та 8 боєприпасів у ході одного обстрілу. У селі Богун-Городок внаслідок удару дрона-камікадзе по легковому автомобілю постраждали чоловік та жінка. Три автомобілі згоріли. В одному приватному будинку вибиті вікна та пошкоджено покрівлю.

У Валуйському міському окрузі по селах Новопетрівка та Старий Хутір було здійснено атаки за допомогою 2 БПЛА. Пошкоджено комерційний об’єкт та інфраструктурний об’єкт зв’язку.

У Волоконівському районі по селу Тишанка та хутору Старий випущено 5 боєприпасів у ході 2 обстрілів та один безпілотник. Є ушкодження на інфраструктурному об’єкті зв’язку.

У Грайворонському міському окрузі по місту Грайворон, селищам Горьківський та Радгоспний, селам Безимено, Дронівка, Козинка, Новобудівка-Перша та Пороз було випущено 11 БПЛА і 24 боєприпаси під час 5 обстрілів. У селі Козинка внаслідок повторних атак зруйновано приватний будинок та один магазин.

У Краснояружському районі атак зазнали селище Прилісся та село В’язове. Було завдано ударів одним БПЛА та 4 боєприпасами під час одного обстрілу.

У Шебекінському міському окрузі по місту Шебекине, селищу Ленінський, селам Вознесенівка, Зиборівка, Маломихайлівка, Муром, Нова Таволжанка та хутору Панків випущено 33 снаряди та 6 БПЛА, один вибуховий пристрій скинутий з безпілотника. Двох осіб було поранено. У хуторі Панків внаслідок прильоту боєприпасу зруйновано приватний будинок.

Брянщина

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про чотири збиті безпілотники.

«Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом. Постраждалих та руйнувань немає», – зазначено у дописі.

Жодного дня без масштабних пожеж на Росії

Тим часом у Нижньому Новгороді спалахнули склади біля майданчика з утилізації відходів.

Площа загоряння – 1000 кв.м. Попередньо горять цистерни з лакофарбовими матеріалами.

Також повідомляється, що всередині приміщень можуть бути газові балони.

Причина загоряння наразі невідома.

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