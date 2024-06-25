Бєлгороду було не до сну цієї ночі через масштабну атаку: заявляють про 29 безпілотників

Бєлгороду і області було не до сну цієї ночі через масштабну атаку. Тут заявляють про 29 дронів тільки збитих дронів.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на місцевого губернатора Гладкова та російські ЗМІ і телеграм -канали.

У ніч на 25 червня Бєлгород і Бєлгородська область зазнали масштабної атаки. Під удар потрапили обласний центр, а також міста Шебекіно та Строітєль. Є руйнування і постраждалі.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що Бєлгороді внаслідок атаки БПЛА поранено двох людей. Крім того, вибиті вікна у 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об’єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

У Бєлгородському районі у селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибиті вікна.

У Шебекіно нібито сталося пряме влучення снаряда, внаслідок чого згоріла адміністративна будівля одного з підприємств. У двох багатоквартирних будинках пошкоджено вікна. Крім того, різні пошкодження зафіксовано у шести приватних будинках: вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, фасади та огорожі.

Також Гладков пише, що місто Строітєль було атаковане шістьма безпілотниками. За його інформацією, там вибиті вікна та пошкоджено балконне скління у двох багатоквартирних будинках, в одній із квартир повністю зруйновано балкон.

У селі Биківка у двох приватних будинках вибито вікна, посічені покрівлі та фасади. Також пошкоджено два автомобілі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. У жінки поранення ноги та руки, у чоловіка – поранення плеча.

У короткому відео Гладков заявив, що в ніч на 25 червня від атак нібито постраждало четверо людей. За добу, додав він, поранено 15 людей, троє з них у тяжкому стані.

В Міноборони РФ заявляють, що над Бєлгородської областю було збито 29 дронів, а ще один – над Воронезькою.

Удари по Бєлгороду і області: відео

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