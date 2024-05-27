Дрони атакували паливно-заправні станції в Орловській області РФ (фото)

Дрони атакували паливно-заправні станції в Орловській області РФ сьогодні вночі. У мережі публікують фото з місця події. Також безпілотники збивали й у інших регіонах росії.

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Дрони атакували паливно-заправні станції в Орловській області

У ніч проти 27 травня безпілотники атакували дві паливно-заправні станції в місті Лівни Орловської області росії. Вони розташовані неподалік нафтобази.

Про атаку повідомили місцева влада та Телеграм-канали.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджує, що частина фасаду станції постраждала, на місце прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного дрона, каже губернатор.

За даними російської влади, внаслідок атаки нібито загинув водій пожежної частини. А ще троє співробітників екстрених служб постраждали. На місці події продовжують працювати правоохоронні органи.

Телеграм-канал Astra пише, що загалом пошкоджено 2 станції, що розташовані за 250 метрів одна від одної: АЗС «роснефть» та АГЗС «НордГаз». Обидві станції перебувають в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Фото наслідків атаки оприлюднили у мережі.

Дрони атакували й інші регіони Росії

Міноборони рф заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито знищили або перехопили 6 українських безпілотників над Орловською областю, 4 — над Краснодарським краєм, один — над Брянською областю і ще один — над Бєлгородською.

Бєлгородщина під вогнем

Бєлгородщина традиційно перебувала під вогнем цієї ночі.

Під обстріл потрапили Шебекіно та Муром.

Повідомляється, що у Шебекіно внаслідок прильоту боєприпасу у двір у багатоквартирному будинку у 5 квартирах вибито вікна, пошкоджено скління в одному з під’їздів та посічено фасад. Осколками посічено 12 автомобілів.

У селі Муром пошкодження виявлено у трьох приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Пошкоджено також лінії газопостачання та один автомобіль, спалахнула надвірна споруда.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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