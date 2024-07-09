На Росії атаковано нафтобазу і підстанції сьогодні вночі, у Бєлгороді повідомляють про загиблих та велику кількість поранених. Помста триває. Не тільки за «Охматдит», а й за Маріуполь, за Бахмут, за Херсон, Харків, Нікополь, Бучу і ще сотні міст України, за десятки тисяч відібраних життів цивільних і військових. За мільйони біженців, зламані долі і понівечені домівки. Росіяни мають якомога більше відчути на собі війну, яку вони розв’язали і на яку, в кращому, випадку заплющують очі, дозволяючи вести її від свого імені.

Отже відразу 5 областей Російської Федерації зазнали атак БПЛА цієї ночі. Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на МО країни-агресорки та місцеві телеграм-канали і ЗМІ.

За даними МО РФ, збито 38 українських БПЛА, з них 21 — над Ростовською областю, 7 над Курською, 5 над Астраханською, 3 над Білгородською, 2 над Воронезькою.

Втім, відео і фото, оприлюднені у мережі, свідчать про те, що росіяни знову збивали безпілотники нафтобазами і будинками.

На Росії атаковано у Волгоградській області нафтобазу і підстанцію

Безпілотник атакував нафтобазу і підстанцію у Волгоградській області

На відео нижче — БПЛА летить і влучає і в нафтобазу у місті Калач-на-Дону. Виникла пожежа.

За словами губернатора Бочарова, цієї ночі були атаковані два об’єкти — нафтобаза та електропідстанція. Атака силами ППО була «припинена», але внаслідок нібито падіння уламків обидва об’єкти спалахнули. Нафтобазу досі гасять.

Масова атака безпілотників у Ростовській області

Ростовську область РФ в ніч проти 9 липня масовано атакували безпілотники.

Про це заявив місцевий губернатор Васілій Голубєв.

Він заявив, що безпілотники почали атакувати область о 2:00.

За його словами, сили ППО та засоби РЕБ нібито знищили кілька десятків цілей в межах регіону.

“Внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано”, – зазначив Голубєв

На відео нижче у селищі Генеральське Ростовської області внаслідок атаки безпілотника горить підстанція.

На Бєлгородщині загиблі і поранені, губернатор закликає вивозити дітей

Четверо загинули, 20 отримали поранення внаслідок атаки на Білгородську область. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, – повідомив у телеграм-каналі глава регіону В’ячеслав Гладков.

Крім того, за добу пошкоджено близько 160 квартир, 60 приватних будинків, близько 140 автомобілів.

Гладков вночі після прильотів зустрівся з місцевими мешканцями і закликав їх вивозити дітей до таборів, аби зберегти їхні життя.

А можна було б просто припинити війну проти України – і зберегти життя як своїх, так і українських дітей….

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