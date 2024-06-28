«У разі потреби оголосимо евакуацію»: дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ

Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ рано вранці 28 червня. А всього росіяни заявляють про 25 безпілотників нібито збитих над територією країни-агресорки.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на російські ЗМІ.

Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ

У ніч на п’ятницю, 28 червня, безпілотники атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії. На місці події спалахнула пожежа. Місцева влада заявила про можливу евакуацію населення.

Пожежа виникла на нафтобазі в Тамбовській області через приліт дрона. Займання вже локалізовано, жертв немає, — йдеться у повідомленні

За даними видання ASTRA, БпЛА вибухнув на території підприємства приблизно о 04:35.

У результаті утворилося невелике загоряння. Пожежу локалізовано, гасіння здійснюється силами пожежної охорони нафтобази, а також 11 пожежними розрахунками, які оперативно прибули на місце. Жертв немає, — заявив губернатор регіону Максим Єгоров

За його словами, відстань до найближчого населеного пункту — 3 кілометри.

У разі потреби проведемо евакуацію мешканців, для цього все готове, — пообіцяв Єгоров

Нібито збили 25 БПЛА

На Росії за ніч збили 25 БПЛА, стверджує Міноборони РФ.

Повідомляється, що черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 БПЛА над територією Брянської області, знищено 9 БПЛА над територією Смоленської області, знищено 1 БПЛА у Воронезькій області, знищено 2 БПЛА у Курській області та перехоплено 1 БПЛА у Ростові.

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