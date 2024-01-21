БпЛА атакували Росію: вибухало під Пітером, у Тулі, Смоленську, Орлі і Клинцях – що відомо (відео)

БпЛА потужно атакували Росію цієї: вибухало під Пітером, у Тулі, Смоленську, Орлі і Клинцях. НСН розповість, що про це відомо.

Жителі Тули, Смоленська та Орла, а також Ленінградської області повідомляли про звуки вибухів. Працювала ППО, але декілька БпЛА досягли своєї мети. Дрони атакували оборонні підприємства росії.

БпЛА атакували Росію: де було гаряче

Міноборони Росії повідомляло, що опівночі Україна начебто запустила по об’єктах країни – агресорки ударні дрони. Вибухи чули мешканці Тули, Смоленська, Орла та Ленінградської області. Влада заявила про збиття. Але, як завжди, збрехала.

Ленінградська область

Вночі палало в порту “Усть-Луги” на терміналі “Новатек” у Ленінградській області. Очевидці пожежі так описували свої враження від побаченого і почутного: “Коли вибухає, земля тремтить”.

Згодом з’ясувалося, що безпілотники атакували термінал морського торговельного порту, а також газосховище.

Місцеві пабліки писали про загоряння 2 цистерн з 17. На місці працювали пожежники, які намагалися запобігти розповсюдженню вогню на інші резервуари.

За даними російських ЗМІ, два БпЛА вдарили по газосховищу в портовому терміналі о 3:20 ночі.

Російське видання Фонтанка стверджує, що у термінал прилетіли два безпілотники.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив у Telegram, що пожежа сталася на терміналі компанії “Новатек”. Персонал евакуювали, тому постраждалих, з його слів, немає.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пише, що у Кінгісепському районі Ленінградської області, де спалахнув термінал Новатек, введено режим підвищеної готовності. Перед пожежею мешканці чули звук БПЛА, а потім два вибухи.

Як повідомляють держЗМІ, приблизно о 00:30 сили ППО Міноборони РФ дали повідомлення всім відповідним органам влади про появу двох безпілотних літальних апаратів, що летять у бік Петербурга. Проте понад три години їх не могли збити. Близько третьої ночі безпілотники змінили маршрут і попрямували у бік Кінгісеппського району Ленінградської області. Приблизно – вздовж річки Усть-Луга. Близько 03:20 вони атакували термінал Новатек.

За словами очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу, там відбувалося навантаження якогось вантажу на кораблі під прапором Панами.

Джерело ВЧК-ОГПУ розповіло, що ще після атаки БПЛА на «Петербурзький нафтоналивний термінал», яка сталася в ніч на 18 січня, його керівництво та власники били на сполох.

Жодного збиття тоді не було, БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був заповнений. Те, що тоді не сталося гігантських вибуху та пожежі, вдалий збіг обставин. Однак «нагорі» дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, коштів ППО на всі об’єкти міста не вистачає. Натомість категорично заборонили поширювати інформацію про небезпеку і дали відмашку вдавати, що все добре. Через кілька днів дрони вже були точнішими і минулої ночі вразили термінал в Усть-Лузі. Засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над Пітером і ЛВ, збити їх не було чим, – пише ВЧК-ОГПУ

Підприємство «Новатек»: що про нього відомо

Підприємство «Новатек» в Усть-Лузі займається переробкою стабільного газового конденсату у моторне паливо, гас, дизельну фракцію та мазут і дозволяє відвантажувати готову продукцію на експорт морським транспортом. Його потужність становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік.

Основні власники Новатеку – російські олігархи Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко. Обоє перебувають під санкціями.

В обґрунтуваннях до санкцій Євросоюз назвав Тимченка давнім знайомим президента Володимира Путіна та одною із його довірених осіб. Тимченко – один з акціонерів банку “Росія”, що вважається особистим банком вищих посадовців Російської Федерації.

Тула

Увечері 20 січня у Тулі сталися “прильоти” по заводу “Щегловський вал”. Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК “Панцир-С” і “Панцир-С1”, а також модернізують різноманітну бронетехніку.

Вибухи зафіксовано на відео, які з’явилися у соцмережах.

Брянська область, Клинці

У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.

Слід нагадати, що у російських Клинцях вже третій день поспіль щось відбувається опісля того, як у ніч проти 19 січня “невідомі” завдали там удару по нафтосховищу. Тоді ж у Тамбові стався “приліт” по пороховому заводу.

Пожежу на нафтобазі не вдалося загасити й досі. Вогонь охопив близько 1800 квадратних метрів. Джерела 24 Каналу зазначають, що це була операція українських спецслужб. Відомо, що було уражено чотири резервуари з бензином.

Зранку 20 січня жителі Клинців жалілися на атаку дронів. Згодом міноборони Росії повідомило, що над населеним пунктом збили один БпЛА, а руйнувань і постраждалих немає.

Смоленська область і Орел

Російська влада також повідомила про збиття безпілотників над Смоленською областю та Орлом.

Ще новини України і світу: Вночі вибухало у Бєлгороді, Донецьку і Криму – що там відбувалося (фото, відео)