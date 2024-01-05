Вночі вибухало у Бєлгороді, Донецьку і Криму – що там відбувалося (фото, відео)

Цієї ночі вибухало у Бєлгороді, а також в окупованих Донецьку і Криму. НСН розповість, що там відбувалося.

Що вибухало у Бєлгороді

Російська ППО продовжує атакувати Бєлгород, незважаючи на істеричні заклики мешканців «астанавіцца» і наміри звертатися до Путіна. За даними очевидців, протиповітряна «оборона» працювала пізно увечері тут майже безперервно. Лунала повітряна тривога. Мешканців закликали сховатися в укриттях і не підходити до вікон.

Момент вибуху у Бєлгороді.

Пізніше російська влада заявила, що над Бєлгородом та Бєлгородським було збито 10 повітряних цілей на підльоті до міста.

Але щось таки до міста все ж долетіло, бо та ж російська влада повідомляє про двох постраждалих.

Також у місті є пошкодження у житловому секторі. Внаслідок вибуху снаряда поруч із багатоквартирним будинком вибито вікна у кількох квартирах, пошкоджено понад 30 автомобілів. У Білгородському районі у 1 домоволодінні пошкоджено покрівлю та посічено 1 автомобіль.

Ось такі картинки наслідків війни, яку вони підтримують, могли побачити вночі мешканці Бєлгорода.

Неспокійно було у Криму

Після вибухового дня у Криму 4 січня було неспокійно і ввечері та вночі.

Вибухи чули у Західному Криму, а також в Сакському районі, у районі Керчинської протоки. Працювала ППО.

Рух Кримським мостом було перекрито. Там нібито помітили БПЛА.

Згодом у МО РФ заявили, що російська ППО 5 січня знищила та перехопила 36 українських безпілотників над Кримом та ще один над Кубанню. Повідомлялося, що гучно було у Новоросійську.

В Донецьк щось прилетіло

І Донецьк щось гарно прилетіло цієї ночі. Ось такі відео публікують місцеві пабліки.

Подробиці про наслідки поки що відсутні.

Далі буде.

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