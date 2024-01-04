У День народження Буданова в Криму спекотно: повідомляють про наймасованішу атаку (відео)

4 січня, у День народження Буданова, в Криму спекотно і гучно. Вибухи тут почали лунати у четвер пообіді і продовжилися до вечора. В ЗСУ вже прокоментували «бавовну» і повідомили, що саме вдалося вразити. НСН розповість і покаже, як це було.

Отже, вдень у Криму оголосили повітряну тривогу, перекрили, як завжди, Кримський міст, а мешканці Севастополя і Євпаторії почули гучні вибухи і побачили чорний дим.

Почалася стрільба з «панцирів». Відео і фото «бавовни» публікували у мережі.

Моніторинговий Телеграм-канал «Кримський вітер», посилаючись на своїх підписників, повідомив, що одна з українських ракет влучила у військову частину в Юхариній балці у Севастополі. Туди помчало багато «швидких». Крім того, повідомляється, що був приліт у військову частину ППО поряд із Затишним під Євпаторією у Сакському районі. Туди, до села Уютне (на мапі нижче), теж запросили багато машин швидкої допомоги.

МО РФ, як завжди, поспішило відрапортувати, що «усі 10 українських ракет були знищені російською ППО».

А тим часом гауляйтер Развожаєв звітував про наслідки атаки російської ППО на окупований Севастополь.

Він заявив, що на вулиці Глухова уламок влучив у будинок – є постраждалі. Також частина уламків впали в районі вулиці Мостової, на Північній стороні, в районі Монастирського шосе і Федюхиних висот тощо.

Згодом у СтратКОМ ЗСУ офіційно повідомили, що сьогодні, 4 січня, поблизу Севастополя, близько 15:00 Збройні Сили України уразили командний пункт з’єднання російських окупаційних військ.

Увечері в Криму продовжилися вибухи і знову лунала повітряна тривога.

Начальнику ГУР Буданову сьогодні виповнилося 38 років.

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