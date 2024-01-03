«Как обратиться к президенту? Мы же россия!»: у Бєлгороді неспокійно, мешканці в паніці

У Бєлгороді неспокійно було вчора вдень, а після цього увечері, вночі та сьогодні вранці. Тут періодично лунають вибухи і повітряна тривога. Є постраждалі і руйнування. Місцеві мешканці все гучніше скиглять про те, що не хочуть війни у себе в місті, що у них паніка. І чекають, що їм допоможе президент (який і розв’язав війну). НСН розповість, що там відбувається і покаже відео з Бєлгорода.

Гучно було у Бєлгородській області протягом усього дня 2 січня. Декілька разів лунала повітряна тривога, влада заявляла про нібито збиття близько десятка українських ракет.

Також неспокійною видалися вечір і ніч. Знову лунали вибухи – працювала російська ППО. Мешканці знаходили на вулицях і навіть у себе вдома уламки від снарядів.

За словами губернатора області Гладкова, нібито ППО збила кілька повітряних цілей. При цьому у деяких будинках повилітали вікна, посічено покрівлю і пошкоджено ЛЕП.

Також він заявив, що 2 січня в результаті трьох обстрілів Білгорода та Білгородського району поранення отримали 11 осіб, а одна особа загинула.

Вранці, 3 січня, за його словами, вже було два обстріли. Працювала ППО.

Силами ППО РФ вранці 3 січня знищили над Білгородською областю шість ракет ТРК ‘Точка-У’ та шість ракет РСЗВ ‘Вільха’, – повідомили також в Міноборони РФ

Гладков пообіцяв провести побудинковий обхід, аби визначити ступінь руйнувань, «як тільки розвидниться» сьогодні вранці.

А на 8 січня тут запланували засідання оперативного штабу. Одне з питань, яке буде розглянуто, – це продовження шкільних канікул до 19 січня на окремих територіях Бєлгородщини.

Мер Бєлгорода Демидов заявив, що кінотеатри та великі торгівельні центри міста призупинять роботу 3 і 4 січня через «склвдну оперативну обстановку».

Тим часом мешканці Бєлгорода вивчають адреси укриттів, просять запустити СМС-розсилку під час обстрілів і питають, як звернутися до президента Путіна. Бо у них “іспуг і паніка”.

А поки диктатор тримає війська в Україні і обстрілює мирні міста нашої держави ракетами, у Бєлгороді ось так. Відео публікують місцеві телеграм-канали.

У Бєлгороді неспокійно: відео

Раніше ми писали, до речі: У центрі Бєлгорода пролунали вибухи, на вулицях горять авто (відео)

А це наш Телеграм – там більше цікавих відео.