У центрі Бєлгорода пролунали вибухи, на вулицях горять авто (відео)

Вдень у суботу, 30 грудня, в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. На вулицях спалахнули пожежі, горять автомобілі. Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, передає НСН.

У центрі Бєлгорода пролунали вибухи, на вулицях горять авто

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков оголосив про обстріл ЗСУ, загиблих і постраждалих: “Є влучання у житловий сектор. Усі подробиці пізніше”.

“У місті запущена сирена ракетної небезпеки. Всі жителі повинні спуститися в укриття. Небезпека зберігається”, – також написав він.

У мережі пишуть про роботу російської ППО над центром міста.

“Ви ж розумієте, що у Бєлгородській народній республіці все летіло та прилетіло по військових об’єктах (передаємо привіт всяким С-300, які вчора “крили” Харків). Але внаслідок бездарної роботи місцевого ППО є постраждалі мирні та руйнування навіть у столиці республіки. Буває. А може бути гірше”, – пише Telegram-канал “Николаевский Ванек”.

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