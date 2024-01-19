Під Брянськом у Клинцах після атаки БпЛА палає нафтобаза (фото, відео)

Під Брянськом у Клинцах після атаки БпЛА палає нафтобаза. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на чиновників, передає НСН. У мережі публікують фото і відео бавовни.

У Росії вкотре заявили про атаку українських БпЛА. Цього разу – у Брянській області.

Зокрема за даними російського міноборони, безпілотник вдалось подавити засобами РЕБ, однак під час знищення він скинув боєприпас на нафтобазу, внаслідок чого почалась пожежа. Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

За даними оперативних служб РФ, горять чотири резервуари з бензином.

Про пожежу також повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

«Беспілотний літальний апарат літакового типу пригнічений засобами РЕБ Міністерства оборони РФ. При знищенні повітряної мети відбулося скидання боєприпасу на територію Клінцовської нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є спалах резервуарів в обвалуванні. В даний час на місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки ГУ МНС Росії по Брянській області та Брянського пожежно-рятувального центру. Залучено 13 пожежних автоцистерн», – пише він

Для допомоги у гасінні пожежі після атаки БПЛА на нафтобазі у Клинцях Брянської області прибув пожежний потяг

Про це повідомляє Московська залізниця. У складі поїзда 120 т води та 5 т піноутворювача. Стверджується, що на рух поїздів на станції Клинці ситуація із загорянням не впливає.

Площа пожежі – 1 тисяча квадратних метрів.

У Клинцах після атаки БпЛА палає нафтобаза: фото, відео

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