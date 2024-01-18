Вперше дрони долетіли до Пітера, гучно було під Москвою, у Бєлгороді і Брянську (відео)

Вперше за час повномасштабної війни дрони долетіли до Пітера. Також цієї ночі гучно було у російському Подольську під Москвою, на Брянщині і Бєлгородщині. НСН розповість все, що відомо про нічні атаки на РФ.
Вперше дрони долетіли до Пітера
Безпілотник упав на територію «Петербурзького нафтового терміналу». Про це повідомив російський телеграм-канал «Астра».
У ході першої з початку повномасштабної війни атаки БПЛА на Ленінградську область, про яку 18 січня відзвітували до Міноброни РФ, безпілотник упав і вибухнув на території нафтогазової компанії ‘Петербурзький нафтовий термінал’, повідомляють джерела ASTRA.
Про руйнування і постраждалих офіційно росіяни не повідомляють.
Для довідки
Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу у 1996 року на місці нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність — 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург, повідомляв РБК.
Атака на Москву
Мер Москви Собянін заявив про атаку на столицю рф.
«Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», – написав він
Брянська область
Над Брянською областю ППО збили дві ракети «Точка У» — повідомили у Міноборони РФ
Гучно було на Бєлгородщині
Вранці 18 січня російське ППО нібито збило 10 українських ракет над Бєлгородом.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
За його словами, в Бєлгороді було запущено сповіщення про ракетну небезпеку. Повітряна тривога тривала 20 хвилин.
В ранковому зверненні Гладков заявив, що над областю збили 10 ракет. І наразі відомо про один постраждалий будинок, де вибило вікна.
Раніше ми повідомляли: Повітряна атака в ніч на 18 січня: є жертви і руйнування – все, що відомо