Вперше дрони долетіли до Пітера, гучно було під Москвою, у Бєлгороді і Брянську (відео)

Вперше за час повномасштабної війни дрони долетіли до Пітера. Також цієї ночі гучно було у російському Подольську під Москвою, на Брянщині і Бєлгородщині. НСН розповість все, що відомо про нічні атаки на РФ.

Вперше дрони долетіли до Пітера

Безпілотник упав на територію «Петербурзького нафтового терміналу». Про це повідомив російський телеграм-канал «Астра».

У ході першої з початку повномасштабної війни атаки БПЛА на Ленінградську область, про яку 18 січня відзвітували до Міноброни РФ, безпілотник упав і вибухнув на території нафтогазової компанії ‘Петербурзький нафтовий термінал’, повідомляють джерела ASTRA.

Про руйнування і постраждалих офіційно росіяни не повідомляють.

Для довідки

Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу у 1996 року на місці нафтоналивного району Ленінградського порту. Це найбільший російський термінал із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність — 12,5 млн т на рік), а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург, повідомляв РБК.

Атака на Москву

Мер Москви Собянін заявив про атаку на столицю рф.

«Сьогодні вночі силами ППО в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», – написав він

Брянська область

Над Брянською областю ППО збили дві ракети «Точка У» — повідомили у Міноборони РФ

Гучно було на Бєлгородщині

Вранці 18 січня російське ППО нібито збило 10 українських ракет над Бєлгородом.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, в Бєлгороді було запущено сповіщення про ракетну небезпеку. Повітряна тривога тривала 20 хвилин.

В ранковому зверненні Гладков заявив, що над областю збили 10 ракет. І наразі відомо про один постраждалий будинок, де вибило вікна.

Раніше ми повідомляли: Повітряна атака в ніч на 18 січня: є жертви і руйнування – все, що відомо