В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини підтвердили, що ракетний удар по Грозі в Харківській області 5 жовтня було завдано росіянами, а всі 59 жертв були цивільними особами.

Про це йдеться в доповіді «Напад на поминальний прийом у Грозі, 5 жовтня 2023 року», яка підготовлена Управлінням верховного комісара ООН з прав людини через Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні й оприлюднена 31 жовтня, передає НСН з посиланням на mykharkov.info.

«Сьогодні ми публікуємо звіт про події 5 жовтня, в якому робиться висновок, що є достатні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами, і що під час атаки не було жодних ознак присутності військовослужбовців або будь-яких інших легітимних військових цілей у кафе або поруч із ним», — йдеться в доповіді

Звіт ґрунтується на інформації, зібраній і перевіреній представниками Моніторингової місії з прав людини в Україні, які здійснили дві місії зі з’ясування фактів у Грозі 7 і 10 жовтня. Вони оглянули місце вибуху та опитали 35 осіб, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє вцілілих, медичний персонал та працівники моргу.

5 жовтня ракета влучила в кафе в невеликому селі Гроза на сході України, в результаті чого загинуло 59 людей, які були присутні на поминальному обіді. Це був один із найсмертоносніших інцидентів серед цивільного населення з 24 лютого 2022 року.

Представники ООН з’ясували, що загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки і хлопчик 8 років – були цивільними особами, які прийшли на прийом після похорону і перепоховання місцевого жителя, військовослужбовця Збройних сил України.

Вибух повністю зруйнував кафе і невеликий магазин. У результаті ракетного удару 15 сімей втратили двох або більше членів родини.

У багатьох випадках ідентифікація спиралася на ДНК-тести останків тіл, оскільки інакше встановити особи загиблих було неможливо. Одна з жінок вдалося упізнати лише за манікюром.

«Російські збройні сили або не зробили все можливе, щоб переконатися, що ціль була військовим об’єктом, або навмисно обстрілювали цивільних осіб чи цивільні об’єкти. Будь-який з цих сценаріїв є порушенням міжнародного гуманітарного права. Ми закликаємо російську федерацію провести повне і прозоре розслідування для притягнення винних до відповідальності і вжити заходів для запобігання подібним атакам у майбутньому. Ми також закликаємо російську федерацію забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включно з належним відшкодуванням, для жертв та їхніх родин», — йдеться в доповіді

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