Ідентифіковано 48 тіл загиблих у Грозі, ще 7 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Національна поліція України. Це найсвіжіша інформація – дані були оприлюднені 7 жовтня о 19:00, передає НСН.

У поліції повідомляють, що від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. 6 осіб постраждали. Станом на 19-00 годину 7 жовтня 7 людей вважаються зниклими без вісти.

Тривають судово-медичні, ДНК-експертизи з метою ідентифікації загиблих.

Слідчі відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків опрацьовують в ДНК-лабораторії «АNDE».

Нагадаємо, 5 жовтня вдень росіяни вдарили Іскандером по магазину-кафе в селі Гроза Куп’янського району, в якому відбувалися поминки по загиблому односельцю. У закладі зібралися до 60 місцевих мешканців. Підтверджено загибель 51 людини. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

Ідентифіковано 48 тіл загиблих у Грозі: фото, відео від поліції

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