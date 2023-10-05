Пошуково рятувальні роботи в селі Гроза на Харківщині завершено: 51 людина загинула

ОНОВЛЕНО, Пошуково рятувальні роботи в селі Гроза на Харківщині завершено. Про це відзвітували в ДСНС. Рятувальники оприлюднили фото з місця жахливої трагедії і озвучили кількість загиблих і постраждалих, передає НСН.

Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено. На цей час повідомлялося, що всього загинула 51 особа (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 осіб. Про це йшлося у офіційному повідомленні ДСНС. Пізніше поліція Харківщини повідомила, що загиблих 55. А ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 5 жовтня вдень росіяни ударили по магазину і кафе у селі Куп’янського району на Харківщині. В приміщенні кафе було багато людей, які прийшли на поминальний обід після на честь загиблого військового. Повідомляється, що це були цивільні люди, мешканці села – побратими полеглого воїна не були присутні.

За даними правоохоронців, поліція змогла встановити особи тільки 35 загиблих. Решту тіл доправили до моргу, для ідентифікації доведеться робити аналіз ДНК.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Сьогодні мешканці села Гроза в Купʼянському районі зібралися на поминальний обід. Прийшли цілими родинами, деякі з дітьми та старшими людьми. У невеличкий продуктовий магазин, який тут водночас був і місцевим кафе, росіяни влучили дуже точно. Будівлю знищили повністю, разом із людьми», — додав він

Зараз слідчі й оперативники шукають навідників. Наразі тривають обшуки.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив на Харківщині триденну жалобу — з 6 до 8 жовтня.

Гроза — це село в Шевченківській селищній громаді Купʼянського району Харківської області, його площа майже два квадратних кілометри. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, на сьогоднішній ранок у селі мешкали 330 людей.

“Цього дня були поминки за місцевим чоловіком – він був військовим. Загинув раніше, ще на початку вторгнення, був похований у Дніпрі, а це було перепоховання – можливо, саме тому його бойові побратими не приїхали на другий похорон товариша. В центрі села є кафе-магазин, належить місцевому підприємцеві. Там родичі влаштували невеличкий обід за загиблим, коли “прилетіло” – розповіла дружина уродженця Грози, яка часто там бувала разом із чоловіком. Її цитує видання Інформатор

Від кожного двору на поминки хтось прийшов. Тому росіяни вбили шосту частину села.

“Люди бідують під час війни, особливо пенсіонери – тому йшли охоче на поминки – поїсти, а тут таке горе”, – пишуть в соцмережах

В коментарях люди вже звинувачують місцевого священника УПЦ МП, який за їх словами, “упоротий” та знав, де буде обід. Більшість місцевих стверджують, що в селі досі є “почекуни” та любителі “руського миру”, погрожують самосудом, якщо поліція не знайде навідника.

Станом на 22:30 відомо, що під час удару по селу Гроза загинув син військового, якого перепоховували у цей день. Хлопець також був військовослужбовцем. У кафе він був разом із своєю дружиною та матір‘ю – всі вони загинули від влучання ракети.

Пошуково рятувальні роботи в селі Гроза на Харківщині завершено: фото ДСНС

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