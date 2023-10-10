Росія в ООН визнала, що обстріляла Грозу, заявивши про “неонацистів” – ось імена і фото загиблих

Росія в ООН визнала, що обстріляла Грозу на Харківщині, де загинуло більше 50 людей. Постійний представник російської федерації в ООН Небензя на спеціально скликаному щодо подій у Грозі засідання 9 жовтня заявив, що «там (у кафе – від ред.) зібралися на похорон націоналіста його поплічники неонацисти». Таким чином намагаючись виправдати удар.

Втім усьому світу вже відомо, щ у Грозі загинули цивільні мешканці. Про це говорили в ООН представники інших країн, передає НСН.

Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища. Нам потрібно дивитися лише на дії росії, щоб зрозуміти глибину цинізму та нещирості, коли її лідери говорять про прагнення до миру шляхом переговорів”, – сказав Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН

Зазначимо, що засідання запросила України, його проведення підтримали більша частина членів Ради Безпеки, у тому числі США та Велика Британія. Переважна більшість країн-членів категорично засудили воєнний злочин, скоєний російськими військовими, згадуючи той факт, що балістична ракета знищила одну шосту населення селища.

Український посол Сергій Кислиця у своєму виступі знову провів паралелі між діями росіян в Україні та нацистів під час Другої світової, які так само намагалися “стерти з мапи цілі поселення”.

Він процитував слова місцевої жительки про те, що “одною ракетою росіяни поховали все село. В кожній хаті буде одна труна, в деяких навіть три, п’ять. Лише кілька людей залишилися живими в селі”.

Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів. Це сталося 80 років тому, під час вторгнення нацистів в Україну. І зараз Російська Федерація старанно копіює свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої, – зазначив український дипломат

Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, своєю чергою, нагадав, що мешканці Грози прийшли на похорон, оплакувати смерть. “Люди зібралися у скорботі. Тепер їхні рідні у скорботі за ними”, – зазначив він. Вуд також додав, що все це відбувається на тлі того, що Росія намагається повернутися до складу Ради ООН з прав людини.

Дипломат відзначив, що російські ракети говорять голосніше за слова. Адже Росія “продовжує порушувати міжнародне право, включаючи Статут ООН”, і водночас просить країни підтримати її обрання до Ради з прав людини після того, як Генеральна Асамблея призупинила її роботу “за вчинення грубих і систематичних порушень прав людини, а також за порушення нею міжнародних гуманітарного права під час її агресії проти України”.

Росія в ООН фактично визнала, що обстріляла Грозу: відео виступу Небензі

Імена і фото загиблих у Грозі

Тим часом Фейсбук-спільнота «Їх убила росія» зібрала дані про загиблих у Грозі 5 жовтня. Оприлюднено їх імена і фото .

Мирні люди, яких росія убила в с. Гроза 5 жовтня. Представник росії в ООН назвав їх «нацистами і законною ціллю». Вчителі, медсестри, пенсіонери, цілі сім’ї… Люди одного роду. Їх сусіди і односельчани. Всі – МІСЦЕВІ, – йдеться у повідомленні

Імена загиблих у Грозі

Денис КОЗИР, 24 роки (син військового, перепоховання якого проводилося у той день)

його сестра Ліза КОЗИР

його мама Аліна КОЗИР

його дідусь і бабуся (батьки мами)

його дружина Ніна КОЗИР, 20 років, працювала лаборантом та навчалась у Харківській гуманітарно-педагогічній академії;

мама Ніни – Людмила ЧЕГОДАЄВА, 40 років, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності Грозянського сільського клубу, волонтерка;

8-річний Іван КОЗИР

його тато Ігор КОЗИР

його тітка Ольга ПАЩЕНКО-КОЗИР

його дідусь Анатолій КОЗИР

Максим СІРОКУРОВ, 25 років, приватний підприємець

його дружина Аліна СІРОКУРОВА, 23 роки, майстриня з нарощування вій. Виховували синів – 2 і 4 років.

його бабуся Галина ГРИБ, 65 років, пенсіонерка

його дідусь Іван ГРИБ, 68 років, пенсіонер

Володимир МУХОВАТИЙ, 47 років – вчитель інформатики та фізики

його дружина Світлана МУХОВАТА (43 роки)

його мама Тетяна МУХОВАТА

Тетяна АНДРОСОВИЧ, 60 років, пенсіонерка;

її чоловік Микола АНДРОСОВИЧ, 63 роки, працівник КП «Аква»;

Тамара СОЛЯНИК, викладачка математики;

Ганна ЧИКАЛО, 61 рік, бухгалтерка СТОВ “ГРОЗЯНСЬКЕ”;

Юлія БАРДАСЬ, 36 років, мама двох синів – 10 та 13 років

її мама Рая, 72 роки

Олена КРИСЕВИЧ, 60 років, вчителька на пенсії;

Ірина ХАРБАКА, 57 років

Тетяна ХАРБАКА, 53 роки

Анатолій ПАНТЄЛЄЄВ, 42 роки

його дружина Ольга ПАНТЄЛЄЄВА-КОЗИР, 36 років

його мама Ірина ПАНТЄЛЄЄВА

його батько Валерій ПАНТЄЛЄЄВ

Олександр НЕЧВОЛОД, 60 років – староста Петропільської громади;

Валентина КОРХ, 55 років, медична сестра;

Вікторія САПАЧ, 47 років – молодша медична сестра ППБ Шевченкове Купʼянського відділення ЕМД;

Володимир ДОЛГАНІН, 53 роки, машиніст ППУ Шебелинка газвидобування;

Зоя НЕЧЕПУРЕНКО, 58 років; жінка поїхала по хліб в магазин, який розташовувся в одному приміщенні з кафе, де проходили поминки;

Олександр ХОДАК

Анатолій ПОНОМАР

Наталія МАМОН

Фото загиблих у Грозі

У списку не всі загиблі. Автори проєкту просять вибачення у рідних, з ким не вдалося зв’язатися, і просять написати їм: https://www.facebook.com/russiakills.in.ua

Нагадаємо, 5 жовтня 2023 року російські військові нанесли ракетний удар по кафе в с. Гроза Харківської області, убивши 52 людини, які прийшли на поминки свого родича та сусіда Андрія Козира. Ще п’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Повідомлялося, що серед них двоє дітей.

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