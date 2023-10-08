Меморіал: вбиті росією. Аліна Сірокурова, 23 роки, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Аліна Сірокурова

23-річна Аліна Сірокурова загинула 5 жовтня 2023 року, коли російська армія обстріляла кафе і магазин, де було багато цивільних людей. Відомо про понад пів сотні убитих ворогом того дня у Грозі. Серед загиблих і чоловік Аліни – Максим.

Аліна Сірокурова мешкала у селищі Шевченкове Куп’янського району. Працювала у сфері краси – була майстринею з нарощування вій. Окрім цього, разом із чоловіком Максимом були підприємцями. У Шевченковому торгували дитячими товарами. Разом виховували маленьких синів – двох і чотирьох років. Друзі згадують Аліну веселою, дотепною та усміхненою.

Із Аліною я була знайома змалку. Вона – єдина дитина у батьків, хороша й покладиста дівчина. Дуже добре виконувала все, за що бралася. Вони з чоловіком обоє були доброзичливими і чуйними людьми. Були…, – розповіла подруга загиблої, Наталія

В Аліни Сірокурової залишилися батьки і двоє синів.

Друзі та односельчани опублікували картку для підтримки родини:

4149 4996 1018 6163 Скопич В.В. (вітчим Аліни)

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/