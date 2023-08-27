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Тег:
ВійнаХерсон

Армія рф обстріляла центральну частину Херсона – загинула жінка

Журналіст
Армія рф обстріляла центральну частину Херсона – загинула жінка 2
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27 серпня близько 15:00 окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли центральну частину Херсона.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА та прокуратуру Херсонської області.

Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік, лікарі борються за його життя.

Армія рф обстріляла центральну частину Херсона – загинула жінка

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 серпня близько 15:00 окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли місто Херсон.

Поранення, несумісні із життям, отримала жінка, яка знаходилась на вулиці. Також у важкому стані, госпіталізовано до лікарні чоловіка, повідоми у прокуратурі.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки.

Армія рф обстріляла центральну частину Херсона – загинула жінка 1

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли село Вірівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка.

Також ми повідомляли, що зранку 27 серпня російська армія атакувала Херсонську область з авіації.

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