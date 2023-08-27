Армія рф обстріляла центральну частину Херсона – загинула жінка

27 серпня близько 15:00 окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли центральну частину Херсона.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську ОВА та прокуратуру Херсонської області.

Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік, лікарі борються за його життя.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 серпня близько 15:00 окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли місто Херсон. Поранення, несумісні із життям, отримала жінка, яка знаходилась на вулиці. Також у важкому стані, госпіталізовано до лікарні чоловіка, повідоми у прокуратурі.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, серед яких будинки.

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли село Вірівка на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка.

Також ми повідомляли, що зранку 27 серпня російська армія атакувала Херсонську область з авіації.

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