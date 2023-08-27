Окупанти обстріляли Богодухівський район Харківщини. Загинула жінка

Російські окупанти попередньо з РСЗВ обстріляли Богодухівський район Харківщини, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує НСН.

“Окупанти завдали ударів по Богодухівському району. Попередньо – із РСЗВ. Близько 13 години внаслідок ворожого обстрілу с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння”, написав він.

В ОВА додали, що також виникла пожежа кіоску, до місця спрямовані підрозділи ДСНС та медики екстреної допомоги.

Обстріли Харківщини минулої доби

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп’янського району.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 “Піон” с. Подоли Курилівської громади Куп’янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. На жаль, загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

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