На Харківщині ворог влучив по кафе у Куп’янському районі – двоє загиблих

На Харківщині минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп’янського району. Російські окупанти влучили у кафе, вбили двох людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі, передає НСН.

“Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп’янського району. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти”, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 “Піон” с. Подоли Курилівської громади Куп’янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. Загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше як 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

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