Гурт ТНМК зібрав для ГУР понад 2 млн грн на катери і закрив великий збір на 15 мільйонів. Підрозділ вже отримав зібрані кошти.

Про це розповіли сьогодні в Головному управлінні розвідки, передають Новини України – НСН.

Підрозділ ГУР МО України, який спеціалізується на морських та річкових операціях, отримав від гурту «Танок на майдані Конґо» 2 014 960 гривень на придбання бойових катерів.

ТНМК зібрали пожертви під час благодійного туру Європою, який відбувся у межах проекту «Катери для ГУР».

Волонтерську ініціативу «Катери для ГУР» організував Благодійний фонд Діани Подолянчук.

Завдяки внескам українців, акціям музикантів, блогерів, підприємців великий збір у 15 мільйонів гривень на придбання розвідникам плавзасобів закрито!

Дякуємо кожному, хто підтримав проект і підсилив розвідників! Дякуємо усім громадянам, хто продовжує допомагати українському війську! Разом ― сила! Слава Україні! – йдеться у повідомленні ГУР 30 квітня

Гурт ТНМК зібрав для ГУР понад 2 мільйони на бойові катери: фото

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