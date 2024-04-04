Рок-гурт KISS повернеться на сцену у вигляді аватарів. Музиканти продали права на свою музику. А також імʼя, зображення та образи шведській компанії Pophouse

Про це пише Financial Times.

До 2027 року компанія хоче створити шоу з віртуальними аватарами музикантів гурту KISS.

Нове шоу KISS буде схоже на лондонське ABBA Voyage. Компанія Pophouse не розкриває умов угоди з музикантами. Але обіцяє тримати музикантів у центрі уваги громадськості протягом багатьох років після завершення живих виступів.

Рок-гурт KISS повернеться на сцену у вигляді аватарів

Нова поява гурту повинна розблокувати аудиторію для гурту й джерела доходів. Рузичні права приносять дохід від стримінгу та продажу записів, але інвестори також можуть отримати більше через продаж ліцензійних угод для фільмів і телешоу.

Рок-гурт KISS – це американський рок-гурт. Він був створений у січні 1973 року в Нью-Йорку Полом Стенлі, Джином Сімонсом, Ейсом Фрейлі, Пітером Крісом та Браяном Стівенсоном.

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