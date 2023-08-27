Нічна ракетна атака 27 серпня – все, що відомо

Нічна ракетна атака 27 серпня знову зробила «червоною» всю Україну. Масштабна повітряна тривога тривала декілька годин. НСН розповість все, що відомо про чергову ворожу атаку. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

Уночі 27 серпня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору рф в районі Енгельса.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило, – йдеться у звіті Повітряних Сил

Коментар ОК «Південь»

Під час нічної атаки 27 серпня російські окупанти застосували складну систему маневрів. Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Ракетна небезпека зберігається і загроза існує не тільки з повітря, а і з моря. Ракетоносій продовжує бойове чергування. Він здійснив маневр, перейшовши з Азовського моря в Чорне. Декілька діб він чатував саме в Азовському морі, і саме звідти наносилися удари по Одещині. Останнім часом ми спостерігаємо тактику ворога, коли вони багато маневрують ракетами або дронами під час атак, щоб виснажити та виявити систему протиповітряної оборони”, – сказала вона.

На думку Гуменюк, найімовірніше, Росія вишукує варіанти прокладання маршрутів для майбутніх атак.

Нічна ракетна атака 27 серпня: ситуація в регіонах

Київщина

У Києві ще рано-вранці заявили про збиті усі повітряні цілі, які рухалися убік столиці.

Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань, – йдеться у повідомленні КМВА

В області є поранені і руйнування.

На Київщині працювала ППО, 2 особи отримали поранення, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Влучань у об’єкти критичної інфраструктури немає. Через падіння уламків збитих крилатих ракет в одному з районів пошкоджено 10 приватних будинків. Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, покрівлі, посічені фасади. Пошкоджено 2 машини та ангар для зберігання сільгосптехніки.

Черкащина

Неділя почалась на Черкащині із затяжної тривоги. Майже три години поспіль ми мали загрозу з повітря, фіксуючи проліт російських ракет над територією, – повідомили в ОВА

В області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі.

Інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника наразі не надходила. Продовжується перевірка.

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