Під час атаки на Львів окупанти знищили гуманітарку від Папи Римського (відео)

Під час атаки на Львів російськими дронами-камікадзе 19 вересня було знищено 15 фур із гуманітарною допомогою, зокрема і з Ватикану, повідомив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едуард Кава. Про це інформує Інтерфакс Україна, передає НСН.

Унаслідок нічної атаки дронів на склад благодійної організації “Карітас-Спес” знищено близько 15 фур гуманітарної допомоги, – розповів Кава у відеокоментарі, розміщеному на сторінці архідієцезії у Фейсбуці

За його словами, серед гуманітарної допомоги були одяг, взуття, їжа і генератори, зокрема і з Ватикану.

Ми отримуємо з Ватикану допомогу за посередництва кардинала Краєвського, і це частина допомоги, надісланої не лише останнім часом, а й за той час, яка вже була поступово поширена Україною, – сказав єпископ

Внаслідок атаки на Львів знищено гуманітарної допомоги на сотні мільйонів гривень

На складах, які вночі 19 вересня знищили російські дрони на Львівщині, зберігалися теплі речі та взуття, а також генератори. Про це кореспондентці “Ми-Україна” розповів мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, збитки від атаки рф оцінюються у сотні мільйонів гривень.

Теплі речі, одяг, взуття, генератори, щоб зі Львова відправляти в інші точки по Україні, зараз все це горить. Багато горить продуктів харчування, легка промисловість. Також тут були склади, дерев’яні вікна, двері тримали. Збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятках. Я думаю, це будуть сотні мільйонів, – зазначив Садовий

Як повідомлялося, цієї ночі Львів зазнав атаки російських безпілотників. Унаслідок атаки почалася пожежа на складах, які не мають стосунку до військових. Площа пожежі – близько 10 тисяч кв. м. Унаслідок атаки і пожежі одна людина загинула, ще одну госпіталізували. Загрози її життю немає.

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