ЗСУ знищили усі 17 «шахедів», які рухалися в бік Хмельниччини сьогодні. Про це повідомляють Повітряні Сили України, передає НСН.

Вночі 15 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

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