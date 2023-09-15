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Тег:
ВійнаХмельницький
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ЗСУ знищили усі 17 «шахедів», які рухалися в бік Хмельниччини сьогодні

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ЗСУ знищили усі 17 «шахедів», які рухалися в бік Хмельниччини сьогодні
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ЗСУ знищили усі 17 «шахедів», які рухалися в бік Хмельниччини сьогодні. Про це повідомляють Повітряні Сили України, передає НСН.

Вночі 15 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.

ЗСУ знищили усі 17 «шахедів», які рухалися в бік Хмельниччини сьогодні

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