Вночі окупанти атакували Львів «Шахедами» – виникла пожежа, є поранені

У ніч проти 19 вересня російські окупаційні війська атакували Львів з використанням ударних дронів-камікадзе, внаслідок чого загорівся дах промислового складу, з-під завалів дістали людей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі, написав він у Телеграм.

З-під завалів промислового складу дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, чоловіку 26 років, його шпиталізували з відкритим переломом кінцівки.

У міськраді зазначили, що атаку на Львів росіяни здійснили дронами-камікадзе. Повітряна тривога в місті та області почалася о 3:39 і тривала майже 2,5 години.

Рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони наразі перекритий. Там працює спецтехніка і всі відповідні служби.

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