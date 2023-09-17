Нічна атака ракетами та «шахедами» 17 вересня – скільки ворожих цілій вдалося знищити

Ворожа нічна атака ракетами та «шахедами» в основному була спрямована на Одеську область. Російські окупанти 17 вересня випустили по Україні 6 “шахедів” і 10 крилатих ракет. Сили протиповітряної оборони знищили 12 цілей.

Про це НСН інформує з посиланням на інформацію від Повітряних Сил ЗСУ.

Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона, йдеться у повідомленні.

На жаль в Одеській області були влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства, наразі там працюють рятівники.

Всього росіяни випустили 6 ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда) та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:

6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”;

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла, що під час атаки ракети постійно змінювали свою траєкторію руху.

Очевидно, намагаються, як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її. Зрозуміло, що такий спосіб атаки ворог використовує не вперше – саме намагаючись знайти варіанти маневру такі, щоб бути максимально результативним, пояснила вона.

Ще новини України: У ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю – “Мінськ” та “Ростов” перетворились на деталі