У ЗСУ розповіли про наслідки удару по Севастополю – “Мінськ” та “Ростов” перетворились на деталі

Внаслідок удару по Севастополю, 13 вересня, російські корабель “Мінськ” та підводний човен “Ростов-на-Дону” перетворились на деталі. Ймовірно, окупанти вже не зможуть використати їх в якості учасників Чорноморського флоту.

Про це у телемарафоні повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, передає НСН.

“Після згарища вони перетворились фактично на деталі і більше не можуть бути використані як повноцінні учасники Чорноморського флоту РФ. Ураження суттєві і навряд чи можливе швидке відновлення, а в деяких випадках фахівці стверджують, що взагалі недоцільне (відновлення – Ред.)”, повідомила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, під час удару також постраждав судноремонтний завод, а поблизу таких потужностей немає.

“Далі потрібно транспортування і дуже складна логістична операція. Чи буде вона вартувати того, що буде на виході, можливого відновлення – навряд чи”, каже вона.

Гуменюк наголошує, що ЗСУ продовжують роботу по глибоких тилах. Втім, роботи багато, каже представниця ЗСУ. За її словами, півострів – це дуже потужне розгортання ворога з його базами, логістикою, наявними силами та засобами.

Сили спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ

ССО зазначили, що отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля “Мінськ” і дизель-електричного підводного човна “Ростов-на-Дону”. Вони базувалися на судноремонтному заводі у Севастополі.

Для ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню залучили операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і завдяки підводним засобам дісталася до берега.

Просунувшись до зазначеного місця, воїни за допомогою засобів розвідки ідентифікували ціль та навели вогонь, а пізніше скоригували його і підтвердили знищення цілей.

“Зазначений матеріал публікується через певний час, враховуючи операційну безпеку і змушуючи ворога зрозуміти, що вже немає ніде безпечного місця для них”, кажуть в Силах спецоперацій.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі сталася серія гучних вибухів. Так звана окупаційна “влада” заявила про атаку на морський завод імені Орджонікідзе. Українська розвідка підтвердила удари в Криму та повідомила, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен “Ростов-на-Дону” та великий десантний корабель “Мінськ”.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що для атаки Україна застосувала британські “Storm Shadow” і французькі “Scalp”.

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