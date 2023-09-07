Вночі окупанти атакували Одещину та Сумщину «шахедами» – всі подробиці

У ніч на 7 вересня російські військові атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних безпілотників типу «Shahed». Одна людина дістала поранення, передає НСН.

Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

«Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги», йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, всього зафіксовано пуски 33 «Shahed» – в основному в напрямку південних районів Одеської області.

«За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 “Shahed-136/131», йдеться у повідомленні.

Окупанти запускали безпілотники по Сумській і Одеській областях з північного, південно-східного та південного напрямків – російського Курська та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

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