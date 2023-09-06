Вночі росія атакувала Одещину «шахедами», є жертви – перші подробиці

У ніч проти 6 вересня росія атакувала Одещину «шахедами». Є жертви серед цивільних і руйнування.

Про це НСН повідомляє з посиланням на повідомлення очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Росія атакувала Одещину «шахедами». Що відомо

Російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками протягом майже трьох годин. Внаслідок воєнного злочину окупантів одна людина загинула.

На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким…, написав Олег Кіпер.

Крім того, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі.

Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства, додав очільник Одеської ОВА.

За попередньою інформацією, є і збиття дронів. Офіційні дані від ПС ЗСУ очікуються пізніше.

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