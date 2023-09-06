Потяг №120 Запоріжжя-Львів здійснює евакуаційні перевезення населення

Потяг №120 Запоріжжя-Львів здійснює евакуаційні перевезення мешканців прифронтового регіону до західних міст України. Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає НСН.

На офіційному сайті Запорізької ОВА інформують, що з метою здійснення добровільної евакуації цивільного населення до більш безпечних регіонів на заході країні Укрзалізницею за підтримки Мінреінтеграції, Мінінфраструктури та облдержадміністрації організовано безкоштовні евакуаційні перевезення потягом № 120 Запоріжжя – Львів до м. Львів та м. Хмельницький.

Відправлення потягу № 120 Запоріжжя – Львів здійснюється щоденно з вокзалу Запоріжжя-1.

Більш детальна інформація щодо відправлення потягу розміщена на сайті Укрзалізниці.

Пасажири, які евакуюються повинні пройти реєстрацію, яка починається о 07:00 годині ранку на вокзалі Запоріжжя -1.

Увагу пасажирів звертають на те, що з 15 вересня евакуація цивільного населення буде здійснюватися одним плацкартним вагоном у складі потягу № 120 Запоріжжя – Львів (кількість місць 50).

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