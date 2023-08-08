Які права і обов’язки пасажирів у громадському транспорті – важливо знати

Кожна людина буває не лише пішоходом, але і пасажиром у громадському транспорті. Під час кожної поїздки потрібно дотримуватися правил, які визначають обов’язки пасажирів

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook, розповідає НСН.

Права пасажирів

Користуючись громадським транспортом або таксі і сплачуючи вартість даної послуги, пасажири мають всі права, визначені Законом України “Про захист прав споживачів”, а саме:

захист своїх прав державою

належну якість продукції та обслуговування

необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою виконавця відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”

відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок використання зазначеної послуги

звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав

Крім того, відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, пасажири мають право:

на безпечне і високоякісне перевезення

висувати вимоги до автомобільного перевізника щодо виконання ним умов договору перевезення

перевозити тварин у встановленому законодавством порядку

перевозити безкоштовно одну одиницю багажу

гарантовано перевозити дві одиниці багажу з оплатою згідно з тарифом за кожну з них та безоплатно перевозити одну одиницю ручної поклажі у салоні

безоплатно перевозити з собою одну дитину віком до шести років без права зайняття нею окремого місця

оголошувати цінність багажу

отримувати від автомобільного перевізника, водія, працівника автостанції інформацію про послуги з перевезень

на компенсацію заподіяної шкоди

Які права і обов’язки пасажирів у громадському транспорті

Важливо, що державний контроль за дотриманням вимог, передбачених зазначеними правилами, покладається на Державну службу України з безпеки на транспорті, Національну поліцію України та Держпродспоживслужбу.

Споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до ст. 22 Закону України “Про захист прав споживачів”.

Що не можна робити пасажирам

Крім обов’язків є норми заборони щодо поведінки у громадському транспорті. Так, пасажирам забороняється відвертати увагу водіїв під час руху розмовами та перебувати в кабіні водія.

Також часто люди дуже голосно розмовляють по телефону у громадському транспорті і обговорюють як пройшли вихідні та інші речі і це надзвичайно дратує та заважає.

До того ж пасажирам громадського транспорту заборонено провозити вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини.

Перебування в салоні в нетверезому стані або паління є підставою для того, що водій може не допускати до поїздки таких пасажирів.

У громадському транспорті привертають до себе увагу також і ті, хто дивиться відео на смартфоні або слухає музику – без навушників.

Також пасажирам заборонено користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей.

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