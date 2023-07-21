Коли поліція може забрати права у водія

Автомобілісти в Україні повинні знати, що в деяких випадках інспектор може вилучити у них права водія.

За яких обставин правоохоронець може забрати документ – повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

Коли поліцейський може забрати права у водія

Якщо особа має заборгованість зі сплати аліментів (сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 4 місяці), виконавець має право винести постанову про тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами (п. 2 ч. 9 ст. 71 ЗУ “Про виконавче провадження”)

Така постанова вноситься виконавцем до реєстру і практично відразу стає доступною для працівників поліції.

Тому при зупинці автомобіля поліцейський обов’язково побачить на службовому планшеті інформацію щодо наявності обмеження у праві водіння. Це може бути навіть у випадку, коли водій ще не отримав постанову “на руки”, оскільки вона ще йде до неї поштою.

У такому разі інспектор зобов’язаний вилучити посвідчення водія. Крім цього, щодо водія буде складено протокол за ч. 3 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, щодо якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).

Такий протокол разом з іншими матеріалами справи передається до суду, який може позбавити особу посвідчення водія строком від 3 до 6 місяців.

Що ще важливо знати

Тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не застосовується у разі:

якщо це позбавляє водія джерела коштів для існування (наприклад, особа офіційно працевлаштована водієм)

використання боржником ТЗ у зв’язку з інвалідністю або перебуванням на його утриманні

військовослужбовців відповідних категорій

наявності у боржника розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами

Раніше ми писали, як за новими правилами можна буде отримати водійське посвідчення.

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