Укрзалізниця хоче переглянути ціни на квитки з пересадкою – що відомо

Компанія Укрзалізниця хоче уніфікувати ціни на квитки без пересадки та з пересадкою в межах одного поїзда. На сьогодні вони відрізняються за вартістю

Ціни на квитки в Укрзалізниці відрізняються за вартістю: безпересадкові коштують дешевше, ніж квитки з пересадкою.

Перевізник пообіцяв, що найближчим часом вирішить це питання, знизивши вартість поїздки з пересадкою до вартості безпересадкової. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

У компанії заявляють, що є чимало питань щодо того, як здійснюється поїздка з пересадками в межах одного поїзда. Звичайно, є несправедливість у тому, що пасажири, які їдуть в тому самому поїзді і по тому самому маршруту, за однакових умов, платять різні ціни за поїздку. Причому ті пасажири, які купили дешевший квиток без пересадки, перебувають у комфортніших умовах, ніж ті, які заплатили дорожче, але при цьому ще й будуть змушені міняти місце.

Укрзалізниця хоче переглянути ціни на квитки з пересадкою

“Така поїздка, на жаль, коштуватиме дорожче за прямий квиток: система на основі тарифної політики визначає поїздки від початкової до кінцевої точок маршруту як найдешевші, а поїздки між проміжними точками маршруту — як дорожчі”, — йдеться у повідомленні

За приклад такої поїздки взяли потяг №86 Запоріжжя-Львів. За 6 годин до поїздки на цей поїзд вже не залишилося прямих квитків від Запоріжжя до Львова. Натомість ще є квитки від Запоріжжя до П’ятихаток та від П’ятихаток до Львова. Причому на той самий поїзд. Звісно, пасажиру, якому потрібно терміново їхати, запропонують такий варіант – взяти два квитки на той самий поїзд з пересадкою у П’ятихатках. Однак мало того, що йому доведеться у П’ятихатках перетягувати свої речі на нове місце та пересідати самому, то за таке “задоволення” він ще й змушений буде заплатити додаткові гроші.

Втім, вирішення цього питання, як заявили в компанії, потребує часу. Тому поки що, щоб хоч якось полегшити життя пасажирам, яким не вдалося купити один квиток на весь маршрут, їм надали автоматичну пропозицію пересадок у мобільному додатку.

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