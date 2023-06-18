Українці можуть купити квиток “Укрзалізниці” зі знижкою. Для цього важливо знати у який день тижня та сезон придбати квиток, щоб не переплачувати

Ціна на квиток “Укрзалізниці” залежить від дня тижня і сезону.

Про те, від чого залежать ціни та як не переплачувати розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Залежно від сезону. У наказі Міністерства інфраструктури №184 передбачено спеціальні коефіцієнти. Усього їх 12. Ціна квитка протягом року може змінюватися на десятки відсотків. Наприклад, припустимо, що базовий тариф на квиток становить 100 грн.

Якщо ви купуєте квиток на цей поїзд на 21 січня, то заплатите 85 грн (діє коефіцієнт 0,85), а якщо цим же поїздом ви хочете поїхати 9 січня, то доведеться заплатити 107 грн (використовують коефіцієнт 1,07). Перш ніж планувати поїздку, ознайомтеся з таблицею коефіцієнтів.

У який день тижня краще купити квиток “Укрзалізниці”, щоб не переплачувати

Залежно від дня тижня. Попит на квитки збільшується у п’ятницю та неділю, оскільки багато українців здійснюють поїздки на вихідні. Якщо ви можете заздалегідь планувати свою поїздку так, щоб використовувати будні дні, ви зможете заощадити близько 20% на квитках в обидва напрямки.

У вівторок та середу ціна знижується на 10%, у п’ятницю та в неділю – збільшується на 10%. А в решту днів не змінюється.

Крім того, ви можете заплатити менше, якщо купите квиток заздалегідь та одразу у два напрямки. Купувати квитки краще онлайн: за допомогою свого банку чи сайту “Укрзалізниці”.

Крім того, вартість квитка залежить і від класу вагона. Найдешевший – плацкарт, за сидячий клас, купе заплатити доведеться більше.

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