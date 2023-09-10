Патрульна з Дніпра, якій зібрали 1,1 млн гривень, розповіла, як розпорядилася грошима. Про це Анастасія Жила написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

Анастасія Жила, яка оголосила про збір коштів на лікування після інциденту 29 серпня, заявила, що передала зібраний 1,1 млн грн на потреби військових.

Патрульна звернулася до українців і подякувала за підтримку.

Друзі, ми дуже цінуємо вашу підтримку і увагу. Для нас зараз це найважливіше. За час своєї роботи ми чули як слова вдячності, так і безпідставні образи. Але незважаючи ні на що ми продовжували працювати, виконувати свої обов’язки, намагалися допомагати кожному хто потребував допомоги.

Ні для кого не секрет, що наша робота несе певні ризики. Ніколи не знаєш, що станеться з тобою на зміні. Втім ти йдеш на службу не замислюючись над цим, бо хто це зробить як не ти?! Так сталося, що та зміна мала трагічне завершення. І зараз, коли ми отримуємо безліч слів підтримки, розуміння, нам це дає сили не опускати руки і вірити в справедливість. Дякуємо вам за кожну перераховану гривню та за кожний донат, – написала Анастасія

За словами дівчини, зібрана сума перевершила всі очікування і було вирішено переказати її тим, хто найбільше зараз потребує підтримки – Силам Оборони України.

Наша армія зараз мужньо бореться за кожен клаптик української землі, захищаючи нашу незалежність та мир. І зараз вони потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли. Відповідально заявляємо, що перерахували їх в Фонд «Повернись живим» на потреби Сил Оборони України і звітуємо про це. – написала Анастасія Жила

Вона оприлюднила відповідний скрін.

Патрульна з Дніпра Анастасія Жила перевела кошти на ЗСУ

Стрілянина у Дніпрі: що про це повідомлялося раніше

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. На момент зупинки за кермом перебувала жінка, але вуличні камери зафіксували, що в момент порушення автомобілем керував чоловік. Також в автомобілі були діти загиблого – двоє хлопчиків-підлітків.

На вимогу вийти із автомобіля порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.

Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Обидва патрульних під час конфлікту отримали тілесні ушкодження і потребували госпіталізації.

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