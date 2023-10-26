1760 пошкоджених об’єктів за одну ніч на Хмельниччині під час атаки – чому так багато, пояснив Ігнат

Тільки за одну ніч на Хмельниччині було пошкоджено 1760 об’єктів інфраструктури під час ворожої атаки «Шахедами». Представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому так багато. Про це він сказав в ефірі Національного телемарафону Єдині новини, передає НСН.

За підрахунками Хмельницької ОДА, всього в ніч на 25 жовтня було уражено 1760 об’єктів інфраструктури: 282 багатоквартирні та 1404 приватні будинки, 74 об’єкти соціальної інфраструктури, 41 навчальний заклад, 6 об’єктів охорони здоров’я, 14 закладів культури та дві церкви.

У Повітряних Силах закликали з розумінням поставитись до цього. За словами Ігната, багато об’єктів було пошкоджено вибуховою хвилею або уламками.

Велика цифра пошкоджень здивувала: понад тисячу будинків, школи, церкви – страшно виглядає для невеликого міста. Звичайно, якщо в повітрі збивається ракета або «шахед», то вибуховою хвилею та уламками можуть бути пошкоджені вікна та покрівлі, – сказав він

Ігнат зазначив, що треба з розумінням поставитися до цієї цифри ушкоджень, щоб не лякати людей страшними цифрами.

Летіло 11 «шахедів», і не всі з них долетіли до Хмельницької області, – наголосив речник

Ігнат пояснив, що сили ППО після виявлення та захоплення цілі намагаються одразу збити її, і це може статися у будь-якій точці, у тому числі в межах населеного пункту. За його словами, засоби ППО неможливо розмістити перед містами, бо потрібно буде збільшити радіус роботи та їх не вистачить для захисту важливих об’єктів.

Нагадаємо, нічний удар по Хмельниччині було завдано по території поряд з АЕС. Внаслідок цього було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах на території ядерного об’єкту.

У своєму вечірньому зверненні 25 жовтня президент Зеленський заявив, що саме Хмельницька АЕС могла бути мішенню нічного удару по Хмельниччині.

Втім, у ЗСУ кажуть, що не мають цьому доказів.

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