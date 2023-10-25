«Ймовірно, мішенню сьогоднішнього удару була Хмельницька АЕС» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припустив, що мішенню сьогоднішнього удару ворожих дронів була Хмельницька АЕС. Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні 25 жовтня, передає НСН.

За словами Зеленському у місті Славута на Хмельниччині досі триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. Президент наголосив, що всі «Шахеди» були збиті, але багато пошкоджених будинків: вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель.

Він додав, що найбільш вірогідно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція: хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС. Станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім надана необхідна допомога.

Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО та наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, в тому числі від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму, – сказав Зеленський Завтра в моєму графіку участь у засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС. І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення та посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних обʼєктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо, – додав президент України

Нагадаємо, міський голова Славути раніше заявляв, що у місті постраждали ВСІ навчальні заклади – а це 22 об’єкти. У них вибиті вікна тощо. Крім того, ушкодження отримали близько 300 будинків, залізничний вокзал, адміністративні будівлі.

«Ймовірно, мішенню сьогоднішнього удару була Хмельницька АЕС»: відео

Ще новини України: «Ми в останньому періоді війни, мені здається, я знаю, коли росія піде» – Зеленський у Румунії