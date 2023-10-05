«Шахеди» летіли парами: про особливості нічної атаки 5 жовтня розповів Ігнат

Про особливості нічної атаки 5 жовтня розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат Ігнат, передає НСН. Росія знову атакувала Україну дронами цієї ночі.

В ефірі Національного телемарафону Ігнат зазначив, що в Україні, на жаль, ночі стали типовими, оскільки в цей час доби ворог завдає удари з повітря – переважно безпілотниками.

Представник Повітряних сил вказав на особливості атаки БПЛА 5 жовтня. За словами Ігната, цього разу російські загарбники запускали дрони-камікадзе групами, а «Шахеди» летіли парами.

Полковник нагадав, що цієї ночі ЗС РФ випустили по Україні 29 безпілотників, які розподілилися фактично на 15 груп. БПЛА летіли у бік Миколаївщини, а також крутилися біля Кропивницького.

Раніше у Повітряних Силах повідомляли, що Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

На жаль, у Кіровоградській області є влучання.

Працювала ППО. Збито 9 безпілотників. Однак є й влучання в об’єкт інфраструктури. Обійшлося без загиблих і травмованих. Усі відповідні служби задіяні в ліквідації пожежі, – повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович

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