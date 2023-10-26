Що потрібно для захисту АЕС від російських обстрілів – у Повітряних силах відповіли

Що потрібно для захисту АЕС та інших енергетичних об’єктів Україні від російських ударів.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів, що потрібно більше засобів ППО, навіть застарілі комплекси, які наразі надходять, також підсилять захист.

Про це НСН пише з посиланням на Укрінформ.

“Ми не те що можемо – це життєва необхідність. Ми вже увійшли фактично в осінньо-зимовий період, і захист об’єктів критичної інфраструктури – це надзвичайно важлива місія, яка покладена на усі Сили оборони, не лише на Повітряні сили. Таким чином, обговорюються ці питання щодня – де і чим ми можемо посилити захист цих об’єктів”, сказав він.

Ігнат додав, що Україні потрібно більше ППО, щоб захищати такі об’єкти.

“Зрозуміло, що Росія може акцентувати атаки саме туди, як це було торік, тому кожна допомога, кожен комплекс, який наданий Україні, навіть якщо він морально застарілий, то те, що нам зараз надходить, – ті ж самі Hawk чи системи, які вдалося адаптувати під американські ракети, – це все одно кількісне посилення для того, щоб захищати об’єкти критичної інфраструктури”, підсумував речник.

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