У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що частіше використовуватиме росія для атак по Україні – ракети чи ударні дрони.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, рф посилить саме дронові, а не ракетні масовані атаки по наших регіонах, передає НСН.

Захисники неба готуються збивати цілі й водночас підкреслюють, що відсоток знищення може бути іншим, ніж нинішній показник 70-80%. Адже чим більше ударних безпілотників залітатиме в повітряний простір країни, тим більше силам ППО знадобиться засобів ураження для їхнього збиття.

«Пропорційність буде зберігатися, коли ми отримуватимемо пропорційно засоби. Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА. Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів”, пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що кількість засобів ППО Україна може збільшувати тільки завдяки партнерам, тому триває постійна робота з партнерами у форматі «Рамштайн».

«Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше – і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки і готуватися до цього», каже Ігнат.

Він додав, що вересень 2023-го став рекордним місяцем за кількістю російських ударів «Шахедами». Сьогодні спостерігаються ознаки того, що саме вони будуть більше домінувати у майбутніх ворожих атаках.

У ПС ЗСУ вже кілька місяців акцентують на тому, що росія нарощує виробництво цих ударних БПЛА. Захисники готуються давати відсіч.

Речник Повітряних сил назвав це очевидними кроками. Також підкреслив, що цього року рф менше використовуватиме ракети, ніж минулого року, тому що ракета – це потужніша і дорожча зброя, ніж дрон-камікадзе, також її довше виробляти.

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