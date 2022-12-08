Готували ракетний удар по українській ППО: в Одесі затримали подружжя шпигунів (відео)

В Одесі затримали подружжя шпигунів. Вони готували ракетний удар по українській ППО та артилерійських складах ЗСУ, передає НСН.

«Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Втім співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності», повідомили в СБУ.

Чоловіка та жінку затримали, коли вони намагалися передати закриті дані до РФ. Затриманий чоловік – уродженець Одеси, служив в армії РФ та брав участь у бойових діях на території Чечні. Його дружина – громадянка Росії. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році. Навіть отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

До початку повномасштабної війни подружжя збирало дані про суспільно-політичне життя регіону. Розширювало коло своїх знайомств та готувалось до виконання основних завдань.

«А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів «Crotale» і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу «Калібр» або «Кінжал» по українських військових об’єктах. Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку», розповіли правоохоронці.

Отриманні данні подружжя передавало мешканцю Севастополя, колишньому російському спецпризначенцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для «прикриття» використовує посаду очільника благодійного фонду. Отриману інформацію чоловік передавав кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

В Одесі затримали подружжя шпигунів

Під час обшуків за місцем затриманих в Одесі чоловіка та жінки правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з ворогом.

СБУ повідомила затриманим про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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