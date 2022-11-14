У Херсоні співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця. Окупант був перевдягнений у цивільний одяг і намагався прикинутися місцевим.

Про це повідомив Telegram-канал СБУ. Відомство оприлюднило відео допиту російського військового, передає NNS.

Як видно з кадрів, під час розмови зі співробітниками СБУ окупант зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ.

Також Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від російських загарбників Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та Нацполіція проводять на деокупованій території.

Наразі цього рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

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