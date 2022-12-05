Контролювали витрати міста та порядок денний міської ради: в Одесі затримали злочинну групу

5 грудня в Одесі затримали злочинну групу з трьох осіб, яка контролювала витрати міста й порядок денний міської ради, передає NNS.

Затриманих підозрюють у контролі посадовців Одеської міської ради та вчиненні інших корупційних злочинів. За даними слідства, після викриття злочинної організації восени 2021 року, яка спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. Ця група взяла під свій контроль практично всі питання економічного життя міста. Зокрема:

взаємодія з забудовниками;

закупівлі коштом місцевого бюджету;

діяльність комунальних підприємств;

інші аспекти взаємодії з бізнесом.

В Одесі затримали злочинну групу

Для реалізації поставлених цілей, злочинна група налагодила процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради. В НАБУ говорять, що мають відповідні докази.

САП вдалося викрити двох організаторів злочинної схеми та їх довірену особу. Наразі встановлюються й інші причетні особи, до цієї злочинної групи. Дану справу правоохоронці попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 255 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Тим часом ЗМІ повідомляють про затримання бізнесмена Бориса Кауфмана та ексдепутата Олександра Грановського.

Джерело – “Громадське”

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