Масований ракетний удар по Україні – які області залишились без світла після обстрілів

Сьогодні війська РФ нанесли масований ракетний удар по Україні. Названо області, в яких найгірша ситуація з електропостачанням. Без світла залишились декілька регіонів

Про це розповідає NNS

Найгірша ситуація на Сумщині. Без світла залишилась вся область. Також масове відключення зафіксоване на Миколаївщині. В Одесі — знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.

Масований ракетний удар по Україні 5 грудня

Мешканців Чернігівської області та Тернополя попереджають про можливі екстрені відключення світла.

“У звʼязку з масованою ракетною атакою на території області потенційно можуть бути проблеми з постачанням тепла, електроенергії, перебої зі звʼязком”, — повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Одеса – без води через знеструмлення всіх насосних станцій та резервних ліній. Також повідомляється, що в місті пошкоджено два інфраструктурних обʼєкти.

Мешканців сусідньої Молдови також попереджають про можливі відключення електроенергії у країні.

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Відключення світла в Україні — як захистити прилади від перепадів електронапруги