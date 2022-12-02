Відключення світла в Україні – як захистити прилади від перепадів електронапруги

В Україні тривають регулярні відключення світла, щоб заповнити дефіцит в енергетичній системі та усунути пошкодження після масованого ракетного обстрілу. Багато хто обґрунтовано побоюється, що через перепади напруги в будинках і квартирах може згоріти техніка. Стало відомо, як мінімізувати цю небезпеку

Українцям нагадали, що всі електроприлади слід відключати від мережі. Важливо від’єднати їх від розетки, тому що після подачі ресурсу можливий стрибок напруги.

Також є сенс використовувати стабілізатори напруги. Вони зможуть захистити техніку, якщо напруга сягне 250 Вольт. Якщо ж стрибок буде більшим, пристрій також згорить. Про це розповідає NNS

Як захистити прилади від перепадів електронапруги

Побутову техніку після подачі електроенергії слід вмикати по черзі. Спочатку потрібно залишити увімкненим освітлення в кімнаті, а через півгодини після того, як лампочка загориться, поступово приєднувати прилади до мережі.

Важливо пам’ятати, що пральну та посудомийну машину, бойлер та кондиціонер краще включати у нічний період, щоб уникнути зайвого навантаження на систему. В умовах енергетичної кризи краще відмовитись від приладів, які споживають багато електрики. Так, електрочайник успішно замінить звичайний, тостер – сковорідка, а турку – електрична кавоварка.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію в умовах війни не змінюватимуться. На даний момент перші 250 кВт оплачуються по 1,44 грн, а при споживанні вище за зазначену норму – по 1,68 грн.

Як вберегти дім від пожежі під час відключення світла – поради рятувальників