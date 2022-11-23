Чому в Молдові немає світла – відповідь «Укренерго»

В «Укренерго» розповіли, чому в Молдові немає світла. 23 листопада після ракетного удару росії по Україні в сусідній державі пропала електроенергія. Повідомляє NNS.

Відключення світла в Молдові сталося через стрибок частоти у спільній з Україною мережі.

Чому в Молдові немає світла

«Наслідки ракетних атак Росії по Україні відчула Молдова. Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії», повідомили в «Укренерго».

В компанії наголошують, що з 11 жовтня Україна не здійснює експорт електроенергії за кордон.

Мобільні оператори повідомили про можливі перебої зі зв’язком